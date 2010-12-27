Пассажирка, упавшая на "Проспекте Просвещения", попала в психбольницу

В петербургском метро упала еще одна пассажирка. Утром 24 сентября на рельсах станции "Проспект Просвещения" оказалась 62-летняя женщина.
Ее успели мгновенно поднять, поэтому пассажирка не пострадала, а метро продолжало работать в обычном режиме.
Согласно предварительным данным, женщину никто не толкал на рельсы. Такой вывод сделали специалисты, которые уже проверили камеры видеонаблюдения.
Пассажирку отправили в психиатрическую больницу Скворцова-Степанова, где после случившегося инцидента с ней побеседуют врачи, сообщает "Фонтанка".
Накануне, 23 сентября, на пути "Ладожской" упала 76-летняя женщина. Ей смогли помочь, но пассажирка получила серьезные травмы, после которых попала в больницу в тяжелом состоянии. В настоящее время она находится в реанимации.
Фото: kazancup.ru