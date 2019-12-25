Пассажирам поездов "Аллегро" начали мерить температуру

Поезд едет по маршруту Петербург-Хельсинки.

Как сообщает ТАСС со ссылкой компанию-оператор финских железных дорог VR, в поездах "Аллегро" на маршрутке "Петербург-Хельсинки" у пассажиров измеряют температуру.

Компания уточнила, что данная мера проводится только в России и не у всех пассажиров, а случайно выбранных. В случае, если температура повышена, пассажира отправляют в больницу для дальнейшего обследования.

Ранее мы сообщили, что туристов и россиян прибывших в Москву из стран с коронавирусом обязали регистрироваться.

Фото: pixabay.com