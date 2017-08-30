Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Сегодня, 15:24
0
lesjasap
43
Код вставки плеера

Петербуржец применил газовый баллончик на станции метро

0
 
 

Агрессивный посетитель метрополитена напал на сотрудника подземки.

Сотрудник метрополитена вызвал агрессию у неадекватного петербуржца, которого не хотели пускать в метро. В ответ на это мужчина распылил содержимое газового баллончика в лицо работника метро.
 
Инцидент произошел 30 августа недалеко от станции “Обухово”. Неизвестный гражданин напал на сотрудника службы пропускного контроля в метрополитене. Пассажир отказался показывать содержимое своего рюкзака.Из-за этого его не хотели пускать на территорию “зеленой” ветки подземки.
 
Наглый петербуржец не воспринял предостережения сотрудников серьезно и перепрыгнул через турникет. Его попытались задержать. Молодой человек в ответ решил защититься содержимым газового баллончика. 
 
В настоящее время потерпевшему промыли глаза. По сообщению сотрудников станции метро, на которой произошло нападение, в полицию обращаться не стали. 
 
Видео: YouTube/Алексей Алексеев
Теги: метро , нападение , подземка
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Загрузка...
5