Пассажир "Жигулей" погиб в ДТП с фурой в Кингисеппском районе

Автомобиль влетел на полной скорости в попутный КамАЗ.

Вечером 21 сентября на 85-м километре трассы "Петергоф-Кейкино" произошла авария, в результате которой погиб человек. Об этом пишут "Невские Новости", ссылаясь на источник в экстренных службах.

По предварительной информации, водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением и влетел на полной скорости в попутный КамАЗ. В результате аварии погиб 47-летний мужчина, который находился в салоне "Жигулей" на пассажирском кресле. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее на КАД после столкновения с отбойником сгорела "Газель".

Фото: Piter.TV