Пашинян заявил о необходимости регулярных контактов представителей Армении и Азербайджана

Этот вопрос могут обсудить на встрече 15 декабря в Брюсселе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости регулярных контактов представителей его страны и Азербайджана. Об этом он рассказал на онлайн-конференции.

Пашинян планирует обсудить этот вопрос на встрече с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым 15 декабря в Брюсселе. Он считает, что такое решение необходимо для избежание кризисов. Также планируется обсуждение вопросов возвращения армянских военнопленных.

Те вопросы, которые обсуждаются в уже созданных форматах не могут обсуждаться в формате "3+3". Например, для вопроса решения Карабахского вопроса есть формат минской группы, и мы его не будем обсуждать в другом формате. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Ранее мы сообщали, что в Ереване задержали 18 участников акции протеста.

Видео: Facebook / Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան