По его словам, 361 тонна гуманитарной помощи продолжает оставаться на границе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан препятствует транспортировке помощи для Нагорного Карабаха. Об этом он сообщил на заседании правительства.

По его словам, 361 тонна гуманитарной помощи, которую должны были отправить в регион, продолжает оставаться на границе. Пашинян подчеркнул, что Баку своими незаконными действиями нарушает 6-й пункт трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Он также напомнил, что предложение Армении Азербайджану о зеркальном отводе войск от границы остается в силе.

Ранее Пашинян заявил, что опасается территориальных претензий от Баку после заключения мира

Видео: YouTube / Government of Armenia