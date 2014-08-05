Пашинян опасается территориальных претензий от Баку после заключения мира

В Армении не исключают того, что Азербайджан планирует предъявить Еревану территориальные претензии.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опасается того, что власти Азербайджана может попытаться предъявить территориальные требования Еревану после подписания мирного договора со страной. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на правительственном заседании. Он добавил, что процесс демаркации и делимитации государственной границы должен зафиксировать "на земле" административные территории, которые сложились между Армянской ССР и Азербайджанской ССР.

Создается впечатление, что план Азербайджана состоит в следующем: подписать мирный договор между Арменией и Азербайджаном с положениями, оставляющими место для оспаривания границы, зафиксированной Алма-Атинской декларацией, а затем в процессе делимитации и демаркации предъявить территориальные требования... Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Ранее в интервью для телеканала Euronews Никол Пашинян пояснил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев указал на отсутствие территориальных претензий к Армении, однако иностранный коллега якобы заявил, что государственная граница между двумя странами все еще не определена. По словам армянского премьера, на самом же деле границы определены Алма-Атинской декларацией 1991 года о создании СНГ. Это условие подтверждено на четырехсторонней встрече от 6 октября 2022 года в Праге. В данном мероприятии принимали участие не только делегаты Еревана и Баку, но также и французский лидер Эмманюэль Макрон и руководитель Европейского Совета Шарель Мишель.

МИД России прокомментировал слова Пашиняна о миротворцах в Карабахе.

Фото и видео: YouTube / Government of Armenia