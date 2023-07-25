Пашинян: проект мирного соглашения между Ереваном и Баку пока не готов к подписанию

По его словам, работа над договором между Арменией и Азербайджаном ведется.

Проект мирного соглашения между Ереваном и Баку пока не готов к подписанию. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции.

По его словам, работа над договором между Арменией и Азербайджаном ведется. Пашинян отметил, что как только серия армяно-азербайджанских встреч завершится, то это будет означать, что текст договора согласован.

Однако проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном пока не готов к подписанию. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Ранее Пашинян заявил, что выход миротворцев РФ из Карабаха возможен при отсутствии угрозы жизни населения.

Видео: YouTube / Government of Armenia