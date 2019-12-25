Пашинян: Азербайджан сосредоточил войска у Армении и Нагорного Карабаха

По его словам, военно-политическая ситуация в регионе существенно ухудшилась.

Азербайджан сосредоточил войска у Армении и Нагорного Карабаха. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства.

По его словам, военно-политическая ситуация в регионе существенно ухудшилась. Также Пашинян отметил, что антиармянские высказывания стали более интенсивными в азербайджанской прессе. Премьер Армении подчеркнул, что международное сообщество, государства-члены Совбеза ООН должны принять серьезные меры с целью не допустить нового взрыва в регионе.

Ранее Пашинян заявил, что Азербайджан препятствует транспортировке помощи для Нагорного Карабаха.

Фото: YouTube / Government of Armenia