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Пашинян: Азербайджан сосредоточил войска у Армении и Нагорного Карабаха
Сегодня, 11:25
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Пашинян: Азербайджан сосредоточил войска у Армении и Нагорного Карабаха

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По его словам, военно-политическая ситуация в регионе существенно ухудшилась.

Азербайджан сосредоточил войска у Армении и Нагорного Карабаха. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства.

По его словам, военно-политическая ситуация в регионе существенно ухудшилась. Также Пашинян отметил, что антиармянские высказывания стали более интенсивными в азербайджанской прессе. Премьер Армении подчеркнул, что международное сообщество, государства-члены Совбеза ООН должны принять серьезные меры с целью не допустить нового взрыва в регионе.

Ранее Пашинян заявил, что Азербайджан препятствует транспортировке помощи для Нагорного Карабаха.

Фото: YouTube / Government of Armenia

Теги: азербайджан, войска, нагорный карабах, никол пашинян, премьер-министр армении
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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