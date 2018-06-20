Пасхальное богослужение прошло в Петербурге

Видео с места событий поделился мобильный корреспондент Piter.tv.

В ночь на 28 апреля в храмах Северной столицы прошло Пасхальное богослужение. Мобильный корреспондент Piter.tv поделился видео с места событий.

Одно из самых масштабных Пасхальных мероприятий прошло в Казанском соборе. Службу возглавлял Митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий. В Казанском соборе, как и в других городских храмах, собрались множество петербуржцев и гостей города.Также здесь прошел Крестный ход.

Помимо этого, в распоряжении нашей редакции оказалось видео со службы в храме святого страстотерпца царя Николая, которая располагается на Суворовском проспекте.

Отметим,что на Пасху метро работало на протяжении всей ночи.

Видео: Piter.tv

