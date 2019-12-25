Глава ЛНР Пасечник: на той стороне в Донбассе у республик есть единомышленники

Леонид Пасечник назвал задачи для властей Донбасса.

Глава Луганской народной республики рассказал о ближайших задачах. В эфире телеканала "Россия-24" Леонид Пасечник уточнил, что на другой стороне Донбасса, подконтрольной киевскому режиму, у ЛНР и ДНР также есть единомышленники, которые "нас ждут". Чиновник уверен в том, что регион сможет вернуться к вере и своей земле.

Мы однозначно вернёмся к нашим истокам. Мы вернёмся к нашей истории. Не той, которую нам преподносил запад, не к той, которую нам пытались рассказывать нацисты, а именно к нашей истории. Наши деды - настоящие герои, они победители Великой войне. Леонид Пасечник, глава ЛНР

Пасечник заметил, что украинским гражданам нечего бояться, так как военнослужащие Донбасса не тронет их. По словам главы ЛНР, за свой суверенитет регион боролся на протяжении восьми лет. Задачами для республик является спокойная жизнь местного населения, чтобы люди могли говорить на русском языке. Также задачей для власти будет проведение "разъяснительной работы" и помощь в восстановлении разрушенных объектов.

Фото и видео: YouTube / Россия-24

