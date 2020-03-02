Партия "Родина" завершила сдачу документов в избирком Петербурга

В исполкоме городского отделения заявили, что при проверке комиссия выявили всего один не отвечающий требованиям подписной лист.

Партия "Родина" сдала все документы в Городскую избирательную комиссию. Чиновники приняли все протоколы, листы и заверенные нотариусом списки сборщиков. Забраковали при первой проверке только один лист.

Накануне подписи сдали почти все одномандатники, выдвинутые "Родиной". Среди них лидер местного отделения Андрей Петров, известный социолог Максим Шугалей, певица Татьяна Буланова, композитор Андрей Иванов, экономист Андрей Шпиленко, меценат Александр Колос.

Проверка документов, по предварительной информации, займет около двух дней.

Фото: Piter.TV