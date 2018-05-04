Паром "Принцесса Анастасия" врезался в кран в порту: комментарий сотрудника парома

Piter.TV взял комментарий у сотрудника парома.

Пассажирский паром "Принцесса Анастасия" врезался в кран, отходя в Хельсинки из морского порта. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Удар был сильный, тряхнуло прилично. Стояли около 40 минут, сбежались работники порта оценивать ситуацию. Уточняет корреспондент

На данный момент паром уже отошёл от морского порта в сторону Хельсинки. По всей видимости критических повреждений судно не получило.

Также каналу Piter.TV удалось взять комментарий о случившемся у одного из сотрудников парома. Он сообщает, что судно несколько раз задело кран.

Проходили по каналу в грузовом порту, почему-то очень близко от берега, в полуметре. Я наверху был в этот момент. Внезапно увидел как сыпится краска с одного из кранов - задели его капитанским мостиком. Одновременно задели ещё один кран задней частью корабля. Всех сразу начали отгонять от левого борта. Потом пришвартовались этим же боком и стояли, внизу бегали рабочие порта. Рассказывает Максим Пинчуков Piter.TV

Справка:

Паром "Принцесса Анастасия" - масштабный пассажирский паром общей пассажирской вместимостью 2 500 мест. Маршрут парома - "Санкт-Петербург Хельсинки — Таллин — Стокгольм — Хельсинки — Санкт-Петербург".

Видео и фото: Piter.TV