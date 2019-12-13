Пародия Галкина на Леди Гагу и Новосельцева рассмешила поклонников

Юморист выбрал эпизод из фильма "Служебный роман".

Российский артист эстрады, юморист и телеведущий Максим Галкин рассмешил поклонников очередным видео в Instagram. На этот раз он записал пародию на эпизод из фильма Эльдара Рязанова "Служебный роман".

На ролике Галкин переоделся в главного героя картины Анатолия Новосельцева. Ему в спутницы он выбрал американскую певицу и актрису Леди Гагу. Артист выбрал сцену с перевоплощением героини Алисы Фрейндлих, когда из "мымры" она превратилась в красавицу.

Образ Людмилы Прокофьевной Галкин решил немного изменить. Комик сделал яркий макияж, пышную укладку волос и надел платье с глубоким декольте. В результате юморист стал похож на Леди Гагу во время ее эпатажных концертов.

"Леди Гага Мценского уезда. До чего ожидание на съемках доводит", - подписал видео Галкин.

Подписчикам юмориста понравилась пародия. Они поставили под записью много смайликов и восторженных комментариев: "Дива! Дива! Служебный роман 3!", "Вот это блондиночка! Вау! Уля ля! Круто Супер. Шикарно. Богиня. Ангелочек", "Брависсимо!!!! Вы, Максим - само очарование! Талант в позитиве!!!".

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Видео: Instagram / maxgalkinru