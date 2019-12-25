Парк "Водоканала Петербурга" пополнился новыми фургонами-мастерскими

Часть техники уже работает на дорогах и улицах Петербурга.

Петербургский "Водоканал" получил 138 новых спецмашин. Об этом сообщили в пресс-службе городского Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Речь идет о приобретении шести аварийных фургонов-мастерских Foton, двенадцати дополнительных прицеп-цистерн, четырех бортовых автомобилей с кран-манипуляторной установкой и другого оборудования.

Состояние техники и ее количество оказывают влияние на оперативность реагирования на заявки и сроки проведения аварийно-восстановительных работ. Поэтому Водоканал постоянно обновляет и повышает уровень приобретаемой техники для улучшения эффективности своей работы.

Часть новой техники уже применяется на дорогах и улицах Санкт-Петербурга для обеспечения непрерывной и стабильной работы систем водоснабжения и водоотведения. Отмечается, что фургоны-мастерские способны работать в самых суровых условиях. Они оснащены системами обогрева и грузовыми отсеками для инструментов, что позволяет использовать их в течение длительного времени.

Ранее на Piter.tv: петербуржцы смогут погасить задолженность перед "Водоканалом" без штрафа.

Фото: Telegram / Водоканал Санкт-Петербурга