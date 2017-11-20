Тренер "Тосно": нам нужно сплотиться и двигаться дальше

Главный тренер ФК "Тосно" из Ленинградской области прокомментировал поражение своего клуба от петербургского "Зенита".

Наставник "Тосно" прокомментировал разгромное поражение своего клуба от "Зенита" в игре на стадионе "Санкт-Петербург". Дмитрий Парфенов назвал победу сине-бело-голубых заслуженной и призвал оценивать матч "без истерики".

"Я долго не буду говорить. Лепить какие-то отговорки, наверное, будет неправильно. Бывают у любой команды приятные дни, а бывают и вот такие дни. У соперника получилось многое, мы дали ему слишком много свободы. В ближайшем времени нам нужно сплотиться, правильно оценить этот матч и исправить ошибки. Без истерики. Без эмоций. И двигаться дальше", - заявил молодой тренер на послематчевой пресс-конференции.

Ранее мы писали, что "Зенит" разгромил "Тосно" на "Зенит-Арене".