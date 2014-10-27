Парфенов предложил ненавистникам "Матильды" снести памятники Ленину

22 сентября состоялась презентация третьей серии книги Леонида Парфенова "Намедни". Встреча прошла бурно, с обсуждением острых вопросов - журналист поделился своим мнением о скандале вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда".

"Зачем с этим воевать? Кому и что доказывать? Что у Николая не было романа с Матильдой Кшесинской? Почему тогда дворец Кшесинской стоит на петроградской стороне? В этом-то городе совсем смешно проповедовать! ", - заявил Парфенов

Парфенов рассказал о том, что сохранилось огромное количество мемуаров о романе, и отметил, что никто тогда не стыдился и ничего не скрывал. С Матильдой Николая познакомил отец, Александр III. Сейчас же, по мнению автора "Намедни", можно провести аналогию крестных ходов против выхода фильма с первомайскими шествиями:

"Некоторые люди исторические уроки не извлекли. Им хочется ходить на первомайские демонстрации – это их дело. Пожалуйста. Всякий волен ходить на первомайские демонстрации против Матильды, но не посягайте на право другим смотреть фильм, не ходя на демонстрации", - продолжил мысль респондент

По мнению журналиста, главная проблема заключается в том, что люди "беря слово, настаивают на том, что оно и есть последнее", не умея применять фразу "по-моему мнению". Леонид Парфенов также прокомментировал участие в судьбе фильма Натальи Поклонской, сказав о ее некомпетентности в русской истории.

"Николая второго так нельзя показывать, кто у нас еще святой из самодержцев? Давайте разберемся, как показывать Александра Невского. Правильно ли в тридцать девятом году был утвержден Николай Черкасов на его роль? И хорошо ли, что в фильме «Александр Невский» он спокойно смотрит, как его холопов угоняют в татарский полом, и говорит, что есть враг пострашнее - Немец!", - журналист предложил особо неравнодушным посоревноваться в обсуждении

Парфенов предположил, что дальше осталось только сравнивать, кто праведнее ополчился на "Матильду", и кто яростнее кинет коктейль Молотова в офис Алексея Учителя, но по его пониманию, люди нашли врага не в том.

"По логике, в 1917 году, главным врагом Николая второго был не Алексей Учитель, а Владимир Ленин. Сносите памятники Ленина тогда, займитесь этим, если он вам так дорог. Давайте как-то с пережитками советской власти поборитесь? ", - предложил Леонид Парфенов, защитникам Николая.

Напомним, что фильм режиссера Алексея Учителя "Матильда», который скоро должен выйти в большой прокат, вызвал большой общественный резонанс. Сюжет кинокартины повествует об отношениях балерины Матильды Кшесинской и царевича Николая Александровича.

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Надежда Путинцева