Парадную дверь доходного дома Романова на Суворовском хотят отреставрировать

В среду, 31 марта, благотворительный фонд сохранения исторического наследия "Внимание" начал собирать средства, чтобы отреставрировать двери доходного дома Романова на Суворовском проспекте, 47.
Отмечается, что жители дома тоже активно участвуют в сборе.
Дом построили в 1901-1903 годах для почетного гражданина Г. Романова. В здании уцелели две парадные двери, они практически одинаковые, но одна немного шире другой. В одной парадной петербуржцы стараются следить за состоянием лестницы.
Жители планируют восстановить входную группу. Уточняется, что двери не закрашивали масляной краской, они охранили остекление. Горожане сами купят оборудование для домофона и соберут 30% стоимости всех работ. Всего необходимо собрать 562 тысячи рублей.
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Фото: citywalls.ru
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