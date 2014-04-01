Парадную дверь доходного дома Романова на Суворовском хотят отреставрировать

Благотворительный фонд объявил о сборе средств.

В среду, 31 марта, благотворительный фонд сохранения исторического наследия "Внимание" начал собирать средства, чтобы отреставрировать двери доходного дома Романова на Суворовском проспекте, 47.

Отмечается, что жители дома тоже активно участвуют в сборе.

Дом построили в 1901-1903 годах для почетного гражданина Г. Романова. В здании уцелели две парадные двери, они практически одинаковые, но одна немного шире другой. В одной парадной петербуржцы стараются следить за состоянием лестницы.

Жители планируют восстановить входную группу. Уточняется, что двери не закрашивали масляной краской, они охранили остекление. Горожане сами купят оборудование для домофона и соберут 30% стоимости всех работ. Всего необходимо собрать 562 тысячи рублей.

Ранее мы писали, что копия скульптуры "Девушка с веслом" займет новое место на Крестовском острове не позднее середины мая.

Фото: citywalls.ru