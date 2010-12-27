Пара гопников ограбила петербуржца на Новоизмайловском ради 450 рублей

Прохожий лишился не самой крупной суммы денег.

Классические городские гопники все еще орудуют на улицах Санкт-Петербурга. Накануне на Новоизмайловском проспекте двое молодых парней напали на прохожего. Мужчина лишился 450 рублей и мобильного телефона. Впрочем, полиция оперативно задержала правонарушителей.

Как сообщили в пресс-службе городской полиции, нападение случилось в темное время суток. Жертвой нападавших стал 43-летний мужчина. Он испугался агрессивных парней, которые под угрозой расправы потребовали у горожанина вывернуть карманы. Петербуржец добровольно отдал им кошелек, телефон и даже перочинный ножик. Сразу после этого пострадавший обратился за помощью в полицию.

Силовики сработали "по горячим следам". За пару часов они нашли бандитов. Ими оказались 20-летний петербуржец и его 21-летний друг. Теперь молодых людей ждут следствие и суд, все ценности возвращены владельцу.