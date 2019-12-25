В центре Петербурга открылся Пансион воспитанниц СК

Ранее в здании находилась школа с углубленным изучением польского языка.

В Петербурге прошла церемония открытия Пансиона воспитанниц Следственного Комитета и Культурного центра СК РФ. Он находится в Графском переулке, 8а, сообщила пресс-служба губернатора Александра Беглова.

В торжественном мероприятии также принял участие председатель СК РФ Александр Бастрыкин. 300 лет назад после указа Екатерины II был создан Смольный институт благородных девиц. Следственный комитет решил перенять традиции женского учебного заведения. По словам Бастрыкина, пансион удалось открыть в короткие сроки.

Ранее в здании располагалась школа №216 с углубленным изучением польского языка имени Адама Мицкевича.

Фото: Telegram / Пул78, citywalls.ru