Фасад школы Олимпийского резерва в Ковенском переулке отреставрируют раньше срока

Реставрировать фасад начали после того, как стартовали работы по восстановлению мозаики.

Реставрацию мозаики, которая украшала фасад школы Олимпийского резерва №1 в Ковенском переулке, уже завершили. А фасад здания привет в порядок раньше запланированного срока, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

По документам фасад должны были отреставрировать к ноябрю, но сейчас работы завершены на 95%. После этого его украсит восстановленное панно. Отдельное внимание при реставрации уделили кровле.

Сделали карнизные свесы, защищающие фасадную часть, чтобы восстановленное панно не утратило элементы, которые уже были разрушены погодными условиями. Елена Федорова, глава администрации Центрального района.

Мозаику реставрировали мастера академии Штиглица. Они опирались на фотографию первоначального рисунка и фотофиксаж.

Ранее в Академии Штиглица показали Piter.tv процесс восстановления мозаики в Ковенском переулке.

Фото: Piter.tv