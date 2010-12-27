Панин задержал рейс из Симферополя

Однако, двухчасовая задержка произошла из-за позднего прибытия самолета.

Актер Алексей Панин в ночь на пятницу, 17 августа сам попросил снять его с рейса в аэропорту Симферополя через 20 минут после посадки. Никакого дебоша не было, как сообщили многие СМИ. Об этом рассказал ТАСС источник в аэропорту.

Он [Панин] не дебоширил, а просто попросил снять его с рейса, он что-то почувствовал неладное. К тому же, актер летел с дочкой. Собеседник агентства

Самолет должен был вылететь в Москву в 22:40, но отправился в путь лишь в 00:40. И задержка была связана не со снятием Панина с рейса (это заняло всего 15-20 минут), а из-за того, что сам самолет прибыл с опозданием. У пассажиров не было никаких претензий к актеру.

Ранее Алексей Панин опубликовал фото голого Виктора Цоя.

Фото: Новости Санкт-Петербурга/ ВК



