Пандемия коронавируса может привести к распространению грибкового заболевания

Ученые предупредили, что если пустить этот процесс на самотек, то в будущем грибок сможет уносить жизни десяток тысяч людей.

Пандемия коронавируса способна вызвать резкий рост числа устойчивых к антибиотикам бактерий и привести к массовым всплескам заражения пациентов в больницах грибком Candida auris. Об этом сообщили "Известия".

Грибок Candida auris в большинстве случаев приводит к гибели пациентов в реанимации. Большой риск заражения у людей, в тело которых вставлены трубки для дыхания, кормления или любые катетеры. Сложность вызывает то, что грибок приобрел устойчивость к имеющимся антибиотикам.

Также данный грибок нельзя идентифицировать вне крупных медицинских центров, так как для этого необходима масс-спектрометрия. Она же имеет только в хорошо оснащенных лабораториях. Ученые предупредили, что если пустить этот процесс на самотек, то в будущем грибок сможет уносить жизни десяток тысяч людей.

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