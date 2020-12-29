Теперь отменено обязательное тестирование на коронавирус при плановой госпитализации.

"Недельное" исследование на коронавирус признано нецелесообразным в Петербурге. Об этом 17 января на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал глава комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец. Он написал, что отменено обязательное тестирование на коронавирус при плановой госпитализации.

На этой неделе подписано Распоряжение Комитета по здравоохранению, которое отменяет обязательное тестирование на COVID-19 при плановой госпитализации. Ранее соответствующие изменения были внесены в приказ Минздрава России от 19.03.2020 №198-н "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19". Исследование на коронавирус, проводимое за 7 дней до поступления в стационар, признано нецелесообразным – написал Лисовец.

Фото: Piter.tv