Памятник Николаю I не уберут с Исаакиевской площади

Реставраторы не будут переносить памятник Николаю Первому на Исаакиевской площади. Об этом сообщило агентство REGNUM. Восстановительные работы проведут прямо на месте. Они начнутся со следующего года.
Ранее появилась информация о том, что исторический объект придется временно убрать с привычного расположения. Специалисты собирались демонтировать памятник и провести его ремонт в мастерской. Они отмечали, что "Николай Первый" находится в аварийном состоянии. У его постамента отходил мрамор. Однако в компании, которая разработала проект реставрации данные сведения не подтвердили. Генеральный директор "АСМ Групп" Алексей Михайлов объяснил, что памятник стоит на платформе крепко и в демонтаже нет необходимости.
Ранее Piter.tv писал о том, что дачу Важевской в Сестрорецке ждет реставрация.
Фото: Piter.tv
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