В Петербурге открыли памятную доску первому директору Ледового дворца

Изотов был награждён знаком отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом". Он начал руководить Ледовым дворцом с 2000 года, скончался 30 июня 2022 года.

В среду, 18 октября, в Северной столице вспомнили первого директора Ледового дворца Сергея Изотова. Вчера бизнесмену могло исполниться 70 лет. В честь годовщины со дня рождения Изотова в комплексе открыли памятную доску. Об этом пишет пресс-служба Смольного.

Напомним, что Изотов был награждён знаком отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом". Он начал руководить Ледовым дворцом с 2000 года, скончался 30 июня 2022 года.

Строительство Ледового дворца стартовало в 1998 году. Спустя годы комплекс был преобразован в домашнюю арену петербургского хоккейного клуба СКА. Помимо масштабных спортивных соревнований, в комплексе проходят концерты, спектакли и другие мероприятия.

Ранее мы сообщили о том, что библиотеку им. Чехова на улице Турку собираются расширить.

Фото: Правительство Петербурга