Память погибших моряков на АПЛ "Курск" почтят в Северной столице

Ранее членов экипажа помянули на панихиде, которую в Николо-Богоявленском Морском соборе отслужил настоятель протоиерей отец Богдан.

На Серафимовском мемориальном кладбище в Петербурге почтят память погибших моряков на АПЛ "Курск". Об этом сообщает "Российская газета".

Сегодня, 11 августа здесь собрались родственники и близкие экипажа подводной лодки. Отмечается, что ранее память членов экипажа почтили на панихиде, которую в Николо-Богоявленском Морском соборе отслужил настоятель протоиерей отец Богдан.

Напоминаем, что трагедия произошла 12 августа 2000 года, тогда проходили учения в Баренцевом море по пуску крылатой ракеты и торпедной стрельбе. Однако уже в 13.50 подводная лодка не вышла на связь. Позже выяснилось, что там произошло два взрыва, в результате которых погибли 118 подводников. С того дня каждый год 12 августа в России вспоминают о подводном ракетном крейсере "Курск".