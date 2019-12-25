Памятник графу Уварову у здания Двенадцати коллегий установят в сентябре

Было решено выбрать сидячую фигуру графа в плаще и дополнить её этажеркой с книгами, отсылающей к увлечению Уварова археологией и античной философией.

Градостроительный совет Петербурга рассмотрел проект памятника министру народного просвещения графу Сергею Уварову. Монумент планируется установить у здания Двенадцати коллегий в сентябре текущего года.

По словам скульптора, академика Российской академии художеств, автора проекта Салавата Щербакова, для создания скульптуры необходимо было изучить личность самого Уварова и стиль, присущий XIX веку. Было решено выбрать сидячую фигуру графа в плаще и дополнить её этажеркой с книгами, отсылающей к увлечению Уварова археологией и античной философией.

На данный момент проект корректируется Градсоветом. После его согласования универсанта "Крылатый гений", которая сейчас находится во дворе Двенадцати коллегий, будет отремонтирована и перенесена во двор философского факультета СПбГУ через дорогу.

Фото: пресс-служба КГА