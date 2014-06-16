Администрация Московского района рассказала, как изменится "Парк Авиаторов" после реконструкции

В 1966 году заложили "Парк Авиаторов" вместо аэродрома, который занимал эту окрестность более 100 лет. Сейчас место отдыха облагораживают для жителей Московского района Петербурга.

Масштабный проект реконструкции был реализован в срок. В этом районе уже появился пешеходный маршрут. Обустраивается и набережная пруда. Когда появляются новые спортивные объекты, такие как эта трасса для прыжков, молодежь стремится их опробовать. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Эта территория долго была в аренде. По информации администрации, в свое время спортивное общество "Трудовые резервы" планировало организовать здесь академию тенниса. Местные жители выступили против этой идеи. Сегодня здесь есть зоны отдыха для всех возрастов. Например, в двух зонах парка расположены детские игровые площадки. Эта зона предназначена для маленьких детей. Для детей постарше будет открыт двухэтажный аттракцион.

Здесь площадь массовых мероприятий, где основное количество сейчас сыпучих материалов. А так же спортивная зона на другой стороне парка. В остальных частях парка – прогулочные зоны Заместитель директора компании подрядчика Кирилл Шабнов

Для обеспечения безопасности посетителей на территории будут установлены 54 камеры видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что в сквере Блокадников в Петербурге ведется строительство освещения

Фото: администрация Московского района Петербурга