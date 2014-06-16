Администрация Московского района рассказала, как изменится "Парк Авиаторов" после реконструкции

Масштабный проект реконструкции был реализован в срок. В этом районе уже появился пешеходный маршрут. Обустраивается и набережная пруда. Когда появляются новые спортивные объекты, такие как эта трасса для прыжков, молодежь стремится их опробовать. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".
Эта территория долго была в аренде. По информации администрации, в свое время спортивное общество "Трудовые резервы" планировало организовать здесь академию тенниса. Местные жители выступили против этой идеи. Сегодня здесь есть зоны отдыха для всех возрастов. Например, в двух зонах парка расположены детские игровые площадки. Эта зона предназначена для маленьких детей. Для детей постарше будет открыт двухэтажный аттракцион.
Здесь площадь массовых мероприятий, где основное количество сейчас сыпучих материалов. А так же спортивная зона на другой стороне парка. В остальных частях парка – прогулочные зоны
Заместитель директора компании подрядчика Кирилл Шабнов
Для обеспечения безопасности посетителей на территории будут установлены 54 камеры видеонаблюдения.
Ранее сообщалось, что в сквере Блокадников в Петербурге ведется строительство освещения
Фото: администрация Московского района Петербурга
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