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ЗакС Петербурга может оставить без льгот производителей пальмового масла
Сегодня, 13:08
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alexandra08
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ЗакС Петербурга может оставить без льгот производителей пальмового масла

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Вероятно, налоги для производителей пальмового масла повысят до 7%.

В петербургском парламенте предложили лишить производителей пальмового масла налоговых льгот. Об этом сообщил глава комитета по законодательству Денис Четырбок. Рассмотрение документа прошло сегодня, 6 апреля.

Закон лишит производителей пальмового масла льгот по налогам.  По мнению Дениса Четырбока, производители пальмового масла занимаются небезопасным производством. Следовательно, они не имеют прав на налоговые поблажки.

Пальмовое масло - вредный продукт, его производство не следует поощрять на государственном уровне

Денис Четырбок, председатель комитета по законодательству.

Если закон примут, налоги для производителей пальмового масла повысят до 7%. Ранее комитет по законодательству предлагал полностью запретить производство пальмового масла в Петербурге. Парламент отклонил инициативу.

Фото: Pixabay.com

Теги: законодательное собрание , закс петербург , пальмовое масло , четырбок
Категории: Новости СПб

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