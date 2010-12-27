ЗакС Петербурга может оставить без льгот производителей пальмового масла

Вероятно, налоги для производителей пальмового масла повысят до 7%.

В петербургском парламенте предложили лишить производителей пальмового масла налоговых льгот. Об этом сообщил глава комитета по законодательству Денис Четырбок. Рассмотрение документа прошло сегодня, 6 апреля.

Закон лишит производителей пальмового масла льгот по налогам. По мнению Дениса Четырбока, производители пальмового масла занимаются небезопасным производством. Следовательно, они не имеют прав на налоговые поблажки.

Пальмовое масло - вредный продукт, его производство не следует поощрять на государственном уровне Денис Четырбок, председатель комитета по законодательству.

Если закон примут, налоги для производителей пальмового масла повысят до 7%. Ранее комитет по законодательству предлагал полностью запретить производство пальмового масла в Петербурге. Парламент отклонил инициативу.

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