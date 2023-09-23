Анваар-уль-Хак Какар рассказал об альтернативе этом у решению.

Добавление дополнительных постоянных членов в Совет Безопасности ООН подорвет его авторитет и легитимность. Соответствующее заявление премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хак Какар сделал в рамках своего выступления на общеполитических дебатах в ходе 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной организации в Нью-Йорке. Иностранный чиновник отметил, что существует альтернатива такой реформе.

Максимально широкий консенсус может быть лучше всего достигнут на основе предложения движения UFC об увеличении количества только непостоянных членов с предоставлением ограниченного числа мест на более длительный срок. Анваар-уль-Хак Какар, премьер-министр Пакистана

В Пакистане заявили о приобритении исламофобией масштабов пандемии после 11 сентября.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций