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Пакистан выступил против увеличения числа постоянных членов Совбеза ООН

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Анваар-уль-Хак Какар рассказал об альтернативе этом у решению.

Добавление дополнительных постоянных членов в Совет Безопасности ООН подорвет его авторитет и легитимность.  Соответствующее заявление премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хак Какар сделал в рамках своего выступления на общеполитических дебатах в ходе 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной организации в Нью-Йорке.  Иностранный чиновник отметил, что существует альтернатива такой реформе.

Максимально широкий консенсус может быть лучше всего достигнут на основе предложения движения UFC об увеличении количества только непостоянных членов с предоставлением ограниченного числа мест на более длительный срок.

Анваар-уль-Хак Какар, премьер-министр Пакистана

В Пакистане заявили о приобритении исламофобией масштабов пандемии после 11 сентября.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: га оон, генеральная ассамблея, пакистан, сб оон, совет безопасности
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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