Пациенты НИИ Джанелидзе нарисовали "реабилитационную картину" размером несколько квадратных метров

Опыт, полученный в ходе мероприятия поможет им в дальнейшей реабилитации.

В Петербурге в СПБ НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелизде во время проведения реабилитационных работ была применена новая методика - коллективное письмо маслом. В ходе эксперимента пациенты нарисовали огромную картину. Об этом сообщила пресс-служба СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.

23 октября, в среду, художница Валерия Лошак, известная созданием самого большого в мире Валенка, провела масштабное благотворительное мероприятие.

Для пациентов СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, был проведен мастер-класс по живописи масляными красками. В итоге была создана монументальная картина площадью в несколько квадратных метров. Как заявляет пресс-служба медучреждения, творческий процесс позволил создать яркую атмосферу и хорошее настроение для пациентов.

"В картинах Валерии много добра и радости, уверен, что наши пациенты получат такие же яркие эмоции! Недаром мы приурочили проведение проекта к Всемирным дням психологического здоровья и предотвращения суицидов. Ощущение творческого успеха, чувство радости от работы с цветом, новые знания помогут стабилизации психоэмоционального фона пациентов, оставят радостные воспоминания, к которым можно возвращаться вновь и вновь!", - отметил директор профессор НИИ им. Джанелидзе Парфенов В.Е.

Мероприятие приурочено к Всемирному дню психологического здоровья и Всемирному дню предотвращения суицидов. Проекты фонда "Мы рисуем!" помогают в долговременной реабилитации пациентов всех возрастов. Ранее такую терапию опробовали маленькие пациенты в Колпинской детской больницы №22, а также допечные специальной школы №565.

Ранее мы сообщали, что в больнице Святой Марии Магдалины открыли памятник сестре милосердия.

Фото: пресс-служба СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе