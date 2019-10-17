Гигантский валенок-путешественник дошел до Выборга

Арт-объект занесен в Книгу рекордов Гинесса

На Соборной площади Выборга установили валенок огромных размеров. Петербургская художница Валерия Лошак создала арт-объект высота которого 3,2 метра а длина стопы 2 метра. Это самый большой валенок в России и сейчас он занесен в Книгу рекордов Гинесса.

По словам автора цель проекта - привлечение внимания к национальной культуре и традициям. Валерия Лошак назвала эту яркую композицию "Цветущий луг". Прежде арт-объект побывал на четырех выставках в Петербурге и после Выборга валенок-путешественник отправится в Приозерск.