Пьяный пациент на Парашютной ударил приехавшего на вызов фельдшера по лицу

Нетрезвый мужчина вызвал медиков скорой помощи, чтобы подраться с ними.

В Приморском районе Петербурга пациент напал на фельдшера скорой помощи. В результате последнему самому понадобилась медицинская помощь.

Днем 15 ноября в доме номер 54 по Паратюшном улице вспыльчивый мужчина избил приехавшего на вызов врача. У пострадавшего диагностировали ушиб верхней губы. Вскоре после инцидента его отпустили домой.

Сообщается, что за полтора часа до драки, к диспетчеру скорой помощи обратился местный житель с просьбой прислать медиков. Выяснилось, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Однако, он заявил, что ему очень плохо не от спиртного, а от разыгравшейся астмы.

По данному вызову выехала бригада скорой помощи. Что-то в действиях медицинских сотрудников не понравилось петербуржцу, и он перешел к рукоприкладству. Буйного мужчину также пришлось отвозить в больницу.