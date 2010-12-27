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Пьяный пациент на Парашютной ударил приехавшего на вызов фельдшера по лицу
Сегодня, 9:35
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lesjasap
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Пьяный пациент на Парашютной ударил приехавшего на вызов фельдшера по лицу

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Нетрезвый мужчина вызвал медиков скорой помощи, чтобы подраться с ними.

В Приморском районе Петербурга пациент напал на фельдшера скорой помощи. В результате последнему самому понадобилась медицинская помощь.
 
Днем 15 ноября в доме номер 54 по Паратюшном улице вспыльчивый мужчина избил приехавшего на вызов врача. У пострадавшего диагностировали ушиб верхней губы. Вскоре после инцидента его отпустили домой. 
 
Сообщается, что за полтора часа до драки, к диспетчеру скорой помощи обратился местный житель с просьбой прислать медиков. Выяснилось, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Однако, он заявил, что ему очень плохо не от спиртного, а от разыгравшейся астмы. 
 
По данному вызову выехала бригада скорой помощи. Что-то в действиях медицинских сотрудников не понравилось петербуржцу, и он перешел к рукоприкладству. Буйного мужчину также пришлось отвозить в больницу.
Теги: алкогольное опьянение , буйный , драка , избиение , пациент , скорая помощь , фельдшер
Категории: Происшествия Новости СПб

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