В Кронштадте пациент избил медсестру на территории больницы

В Кронштадтском районе больной напал на медицинского работника.

Днем 11 февраля пациент больницы Иоанна Кронштадтского напал на медсестру заведения. Сообщается, что инцидент произошел сразу после “доставки” мужчины сотрудниками скорой помощи.

После избиения медики вызвали полицейских. Прибывшие на место оперативники забрали буйного петербуржца с собой в отделение. Отметим, что пострадавшая женщина не получила серьезных осложнений. В настоящее время она вернулась к выполнению рабочих обязанностей.

Отметим, что злоумышленнику 62 года. Он ударил 42-летнюю сотрудницу медперсонала заведения.