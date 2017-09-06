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Пацанки 2 сезон 4 серия: расскажем, что будет в выпуске

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Завтра выходит четвертая серия второго сезона "Пацанок".

В новой серии ”Пацанок” на телеканале “Пятница” ожидает “Лебединое озеро”, разбитые музыкальные инструменты и даже пожар. Завтра в 19.00 на “Пятнице” выйдет четвертый выпуск про хулиганок, которые пытаются стать настоящими леди. 
 
Как стало известно из промо-материалов, участницы будут учиться выражать свои эмоции через искусство танца. Пока что мы может увидеть только веселенькую нарезочку из оригинальных движений девушек. Например, Екатерина “Бритни” Шелег была замечена валяющейся на полу и изображающей из себя умирающую приму балета. 
 
 
Очевидно, чтобы не перегружать девочек искусством, учителя разрешили пацанкам выбрать любой музыкальный инструмент и со спокойной душой разбить его на мелкие кусочки, а затем и вовсе сжечь весь мусор. 
 
 
В награду за выполненные задания участницам устроили необычную вечеринку с фантазийным макияжем. Удастся ли девушкам в этот раз удержаться от употребления алкоголя и прочих безумств?
 
И, конечно же, главным слухом недели стал возможный уход Анастасии кузнецовой, известной под прозвищем “Депутат”. Поклонники шоу штурмуют комментарии с гневно-плачущими призывами не выгонять из проекта девушку. Но кто действиельно уйдет из проекта на этой неделы зрители узнают только завтра вечером. 
 
Теги: 2 сезон , пацанки , пятница
Категории: Новости России

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