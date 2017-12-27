Приезжий из Элисты "заминировал" дом на Невском проспекте

Калмык со слезами на глазах уверял полицию в угрозе взрыва на Невском.

В ночь на 11 января диспетчеру экстренной службы поступило сообщение о заминировании здания на Невском проспекте. Со специалистом разговаривал неизвестный мужчина. Он сообщил, что ему 32 года и он из Калмыкии. По мнению звонившего, его хотели убить, поэтому подложили взрывное устройство около дома номер 140.

Оперативники выехали на вызов. По данному адресу они нашли пьяного приезжего из Элисты. Правоохранительные органы задержали нетрезвого “шутника” до выяснения обстоятельств. Он находится в 76 отделении полиции.