В Петродворцовом районе пьяный петербуржец в порыве гнева убил жену

В Петродворцовом районе муж погибшей женщины обвиняется в ее убийстве.

Как сообщает издание "Мойка78", в Петродворцовом районе правоохранительные органы задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения избил до смерти супругу. Труп женщины обнаружили 10 декабря в квартире жилого дома. Эксперты не заметили внешних следова насильственной смерти. Однако, позже выяснилось, что петербурженка погибла в результате получения тупой травмы головы.

В ходе расследования следствие определило, что виновником в убийстве является муж. Сообщается, что семейная пара поругалась во время распития спиртных напитков. Мужчина, пользуясь силовым преимуществом, решим избить жену. Жертва умерла на месте происшествия. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей.