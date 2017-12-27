В Петербурге пьяного водителя, который устроил смертельное ДТП лишили свободы на 4 года

Петербуржца, который устроил смертельное ДТП отправили в тюрьму на 4 года.

Сегодня, 18 января пресс-служба объедененных судов Санкт-Петербурга сообщает, что гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении военнослужащего Андрея Игнатенко. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей "нарушение правил дорожного движения".

Судом установлено, что 4 февраля 2017 года около 01.21 ночи капитан-лейтенант Игнатенко находился за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии. В результате осужденный не справился с управлением и в районе дома № 45 по Морской набережной "слетел" с проезжей части и наехал на мачту уличного освещения и опору светофора. Отмечается, что пассажир в машине не был пристегнут ремнем безопасности, и в итоге аварии погиб на месте многочисленных травм.

Суд нащначил Игнатенко наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управлять транспортными средствами на срок 2 года. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск о компенсации морального вреда в размере полумиллиона рублей.