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В Петербурге пьяный вор разбил голову, выпрыгнув из маршрутки
Сегодня, 10:16
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lesjasap
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В Петербурге пьяный вор разбил голову, выпрыгнув из маршрутки

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Это не шутки: нетрезвый дебошир попытался сбежать, но асфальт задержал преступника.

На пересечении улиц Савушкина и Беговой пьяный мужчина выпрыгнул из коммерческого автобуса и разбил себе голову. Сообщается, что перед инцидентом, петербуржец попытался ограбить маршрутное такси. 
 
Около полуночи в Третью Городскую больницу госпитализировали 30-летнего пострадавшего, у которого медики обнаружили открытую черепно-мозговую травму и перелом черепа. От пациента несло алкоголем. 
 
По словам водителя маршрутки, в которой ехал нетрезвый пассажир, молодой человек стоял у кабины. Он вел себя агрессивно по отношению к окружающим людям, ругался и кричал во время поездки. После чего злоумышленник попытался забрать выручку, разбрасывая деньги по салону транспортного средства. Завязалась перепалка, в ходе которой маршрутку пришлось остановить. Мужчина решил сбежать и неудачно упал с подножки головой об асфальт.
 
В настоящее время делом занимаются правоохранительные органы. Личность дебошира еще не установлена. 
Теги: беговая улица , грабитель , маршрутка , пьяный , улица савушкина
Категории: Происшествия Новости СПб

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