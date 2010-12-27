В Петербурге пьяный вор разбил голову, выпрыгнув из маршрутки

Это не шутки: нетрезвый дебошир попытался сбежать, но асфальт задержал преступника.

На пересечении улиц Савушкина и Беговой пьяный мужчина выпрыгнул из коммерческого автобуса и разбил себе голову. Сообщается, что перед инцидентом, петербуржец попытался ограбить маршрутное такси.

Около полуночи в Третью Городскую больницу госпитализировали 30-летнего пострадавшего, у которого медики обнаружили открытую черепно-мозговую травму и перелом черепа. От пациента несло алкоголем.

По словам водителя маршрутки, в которой ехал нетрезвый пассажир, молодой человек стоял у кабины. Он вел себя агрессивно по отношению к окружающим людям, ругался и кричал во время поездки. После чего злоумышленник попытался забрать выручку, разбрасывая деньги по салону транспортного средства. Завязалась перепалка, в ходе которой маршрутку пришлось остановить. Мужчина решил сбежать и неудачно упал с подножки головой об асфальт.

В настоящее время делом занимаются правоохранительные органы. Личность дебошира еще не установлена.