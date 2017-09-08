Пьяный депутат из Якутска сбил трех пешеходов

Один из пострадавших погиб на месте аварии

Страшное ДТП произошло накануне вечером, 7 сентября, в Якутске, которое закончилось гибелью человека.

ДТП произошло в 20 часов 53 минуты по местному времени на 23 километре Намского тракта. За рулем автомобиля "Ниссан Патрол" находился директор автосалона "Колми" и народный депутат Якутии Николай Румянцев. Автомобиль Румянцева наехал и сбил трех мужчин возле одной из остановок на тракте. От полученных травм один из мужчин 1977 года рождения скончался на месте аварии. Второго мужчину 1980 года рождения госпитализировали в больницу с травмами различной тяжести. Третий мужчина серьезных повреждений не получил.

Все трое мужчин работали на одном предприятии и возвращались домой с работы. Дорога в этом месте не освещена, пешеходный переход находится в нескольких метрах от остановки. Ограничение скорости на данном участке тракта 40 километров в час. Один из пострадавших сообщил местным СМИ, что они даже толком не успели начать переходить проезжую часть, когда на них наехал автомобиль.

Сам Николай Румянцев утверждает, что не заметил людей, переходивших дорогу, так как было темно. В крови у народного депутата обнаружено 0,87 мг/л алкоголя.

Следственное управление Следственного Комитета России по республике Саха(Якутия) возбудила уголовное дело по факту ДТП со смертельным исходом в отношении депутата Государственного Собрания (Ил Тумэн) по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.264 (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК РФ.

"На данном этапе следствия установлено, что 07.09.2017, в период времени с 19 часов 00 минут до 21 часа 00 минут, водитель Р., управляя легковым автомобилем марки NISSAN PATROL, 2014 года выпуска, в нарушение п. 2.7 и п. 10.1 Правил дорожного движения Российской Федерации, в состоянии алкогольного опьянения, на 23 км автодороги республиканского значения г. Якутск - с. Намцы, в населенном пункте – с. Сырдах г. Якутска, не соблюдая скоростной режим на данном участке дороги, позволяющий ему обеспечить постоянный контроль за движением транспортного средства в условиях недостаточной видимости, не учитывая дорожные и метеорологические условия, видимость в направлении движения, совершил наезд на трех пешеходов", - сообщается на официальном сайте СУ СК РФ по республике Саха.

Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: Piter.TV

Фото: ВК, News.Ykt.Ru: главные новости Якутии, Новости Якутска