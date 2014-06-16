ПСБ открыл 500 офисов в 140 населенных пунктах Донбасса и Новороссии

Петр Фрадков указал на проделанную набору в Новороссии и Донбассе.

Промсвязьбанк открыл уже порядка 500 банковских офисов в 140 населенных пунктах, размещенных на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Соответствующее заявление сделал руководитель ПСБ Петр Фрадков в интервью телеканалу "Россия-24". Руководитель уточнил, что физическим лицам на Донбассе и Новороссии ПБС выдал общую сумму в не менее чем 50 миллиардов рублей. Среди указанного показателя, практически половина - идет на ипотеку. Свыше ста тысяч клиентов - это юридические лица, портфель которых также превышает 50 млрд рублей.

Важна не просто сама абсолютная цифра количества офисов, а то, что эти офисы открыты не только в крупных городах, столицах, это небольшие населенные пункты, треть из них - это 20-25-километровая зона от линии боевого соприкосновения. Петр Фрадков, глава Промсвязьбанка

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