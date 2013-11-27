PR-директор "Питерлэнда": финансовые потери во время локдауна будут невосполнимы

Убытки индустрии развлечений и досуга в Санкт-Петербурге от грядущего локдауна достигнут критических масштабов, учитывая финансовые потери от предыдущих антиковидных ограничений Смольного. При этом в сложившихся обстоятельствах существует лишь два возможных варианта дальнейшего развития событий.

В минувшую субботу, 23 октября, губернатор Александр Беглов внес изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга №121, предусматривающие новые жесткие ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Северной столице. Согласно документу, с 30 октября по 7 ноября в городе будет введен локдаун, который затронет практически все сферы петербургского бизнеса. Исключением не стали аквапарки и плавательные бассейны. Доступ посетителей в помещения таких объектов будет приостановлен на время объявленных Президентом России Владимиром Путиным "длинных выходных".

Представители индустрии развлечений и досуга смотрят на принимаемые Смольным меры без особого оптимизма, указывая на негативные экономические последствия, к которым приведут решения городских властей. По словам PR-директора одного из крупнейших петербургских аквапарков "Питерлэнд" Антона Белова, во время нерабочих дней финансовые потери бизнеса будут невосполнимы с учетом убытков, которые понесла индустрия от предыдущих ограничений.

"С июля 2020 года мы живем от постановления к постановлению и уже ничего не предсказываем и не пытаемся экстраполировать. В среднем до пандемии нас ежедневно посещали 1,5 тысячи человек, во время каникул — 2–3 тысячи. Для нас это очень сложно с точки зрения экономической составляющей, тем более, что сентябрь был мертвым месяцем", – заявил Белов в интервью изданию "Деловой Петербург".

Представитель "Питерлэнда" также добавил, что на сегодняшний день существует только два варианта развития событий. Наилучшим сценарием, в реализацию которого бизнес-сообщество уже практически не верит, станет завершение локдауна и открытие всех организаций 8 ноября. Однако на фоне увеличения темпов заболеваемости в четвертую волну COVID-19 ситуация может развиваться и по другому пути.

"Второй вариант — что каникулы продлят, а нам разрешат открыться с ограничениями, например, в качестве бассейна. Скорее всего дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от эпидемиологической ситуации, темпов вакцинации и Роспотребнадзора. Пока что постановление действует, после 7 ноября будем наблюдать за ситуацией", – заключил Антон Белов.

Стоит отметить, что, помимо очередного локдауна, ситуацию усугубляют планируемое введение системы QR-кодов и недостаточные меры поддержки бизнесу, предлагаемые властями Северной столицы. В результате такой политики Смольный может окончательно утратить доверие предпринимателей, которые ранее выполнили все требования по вакцинации персонала и организации безопасного рабочего процесса в условиях пандемии. Ужесточение антиковидного режима, как считают в бизнес-сообществе, смогут пережить далеко не все организации, в связи с чем в ближайшей перспективе Санкт-Петербург накроет волна банкротств.

Фото: ВКонтакте / Аквапарк Питерлэнд