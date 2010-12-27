Хитрого фальшивомонетчика ранее судили за разбой и мошенничество.

Петербургский пенсионер обманул студента из Китая при обмене 800 долларов. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщило агентство новостей "Оперативное прикрытие".

23-летний второкурсник СПБГУ захотел поменять валюту. Молодой человек обратился в обменный пункт на Новосмоленской набережной. Там его встретил работник, петербургский пенсионер, который предложил студенту из Китая выгодную сделку. Он уговорил юношу "обменять доллары по выгодному курсу". Мошенник всучил доверчивому иностранцу фальшивые рубли и, получив 800 долларов, скрылся из пункта.

Студент обратился в органы правопорядка. Уже через полчаса полицейские задержали 66-летнего петербуржца. Как выяснилось, хитрого фальшивомонетчика ранее судили за разбой и мошенничество. На сегодняшний день, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Pixabay.com.