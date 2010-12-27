На Приморском шоссе улетел в кювет "КамАЗ"

Авария стала причиной пробки на Приморском шоссе.

В понедельник утром 30 апреля "КамАЗ" улетел в кювет на Приморском шоссе. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Авария произошла на Приморском шоссе между Лисьим Носом и Ольгино. "КамАЗ" улетел в кювет в сторону, где располагается автобусная остановка "Природный заказник". На место происшествия уже прибыл грузовой эвакуатор. Как сообщают очевидцы, он перекрыл всю проезжую часть на полчаса.

Авария стала причиной пробки на Приморском шоссе. О дорожном заторе уже сообщает сервис "Яндекс. Карты". Водители двигаются в сторону Петербурга со скоростью не более 10 км/ч.

Фото: ВКонтакте.