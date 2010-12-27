В понедельник в Петербурге продолжатся дожди

В понедельник в городе на Неве будет тепло, однако все вокруг уже начнет напоминать о скорой осени.

Жаркая погода покинула Северную столицу. В понедельник, 13 августа, в городе будет 21 градус тепла и облачная погода, сообщает канал "Санкт-Петербург".

В понедельник в городе на Неве будет тепло, однако все вокруг уже начнет напоминать о скорой осени. По сводкам синоптиков, в течение дня ожидается облачная погода. В первой половине понедельника будут идти кратковременные дожди. Температура воздуха достигнет + 21 градуса.

По информации Гидрометцентра, такая погода продержится в Петербурге до середины недели. В среду, возможно, будет небольшое похолодание до +17 градусов.

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