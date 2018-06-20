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ПЕРЕВЕСЫ: Александр Задорин в МИСП

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Авангардист - тот, кто идет впереди остальных. Но что бывает с авангардом, когда его берут на учет в музеях, а новые поколения забывают имена, некогда гремевшие на весь мир? Однако случай Александра Задорина - особый. Его картины по-прежнему опережают время, удивляя свободой воображения и оригинальностью трактовок. Человек и вещи вступают в сложную игру подмен и переплетений. Цветовые и композиционные решения придают глубину самым простым сюжетам. Собственно сложное в простоте - творческий секрет художника.

 ПЕРЕВЕСЫ: выставка Александра Задорина в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков АРТЛИКБЕЗ № 217 арт-гиды: Яков Кальменс, Вячеслав Корнев; звук: Дарья Сарычева оператор: Андрей Кузькин; музыка: StrangeZero Санкт-Петербург, 19 апреля 2019

Теги: артликбез, мисп
Категории: Арт-репортажи,

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