ПЕРЕВЕСЫ: Александр Задорин в МИСП

Авангардист - тот, кто идет впереди остальных. Но что бывает с авангардом, когда его берут на учет в музеях, а новые поколения забывают имена, некогда гремевшие на весь мир? Однако случай Александра Задорина - особый. Его картины по-прежнему опережают время, удивляя свободой воображения и оригинальностью трактовок. Человек и вещи вступают в сложную игру подмен и переплетений. Цветовые и композиционные решения придают глубину самым простым сюжетам. Собственно сложное в простоте - творческий секрет художника.

ПЕРЕВЕСЫ: выставка Александра Задорина в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков АРТЛИКБЕЗ № 217 арт-гиды: Яков Кальменс, Вячеслав Корнев; звук: Дарья Сарычева оператор: Андрей Кузькин; музыка: StrangeZero Санкт-Петербург, 19 апреля 2019