ПАО "Газпром" и Ленинградская область развивают сотрудничество

На состоявшемся 19 июля в Кингисеппе совещании губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов обсудили задачи по реализации договора о сотрудничестве между правительством Ленинградской области и ПАО "Газпром".

Правительство региона и энергетическая компания вместе решают вопросы по увеличению пропускной способности газотранспортной системы на территории области.

На состоявшемся 19 июля в Кингисеппе совещании губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов обсудили задачи по реализации договора о сотрудничестве между правительством Ленинградской области и ПАО "Газпром". Центральной темой повестки совещания стали приоритетные задачи по развитию газоснабжения и газификации Ленинградской области в 2019 году, меры по увеличению производительности газотранспортной системы.



Всего по объектам газификации, построенным с 2006 по 2018 гг, обязательства по подготовке потребителей выполнены на 79%. Необходимо подготовить потребителей к приему газа, однако это не всегда представляется возможным по причине отсутствия свободной пропускной способности газотранспортной системы.



На совещании губернатор Ленинградской Александр Дрозденко призвал ПАО "Газпром" активизировать работу по снятию технологических ограничений, а Комитету по топливно-энергетическому комплексу региона - поручил эффективнее привлекать инвесторов к переводу котельных на газ в рамках концессионных соглашений.



На совещании также обсудили основные инвестиционные проекты ПАО "Газпром", реализуемые в 2019 году с целью обеспечения надежного газоснабжения потребителей Ленинградской области, - строительство газопроводов-отводов к г. Приозерску, пос. Рассвет Лодейнопольского района и пос. Подборовье Бокситогорского района, ГРС "Усть-Луга", ГРС для обеспечения газом высокотехнологичного медицинского комплекса во Всеволожском районе.



Обязательная тема каждого совещания правительства региона с ПАО "Газпром" - погашение задолженности за поставленный газ. По состоянию на 1 июля 2019 года просроченная задолженность ресурсоснабжающих организаций Ленинградской области составила около 257 млн рублей, что на 40% ниже уровня просроченной задолженности за аналогичный период 2018 года. На протяжении первого полугодия 2019 года наблюдается положительная динамика в снижении общего уровня задолженности РСО за природный газ по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО