  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 20:14
80
arteliseev
Код вставки плеера

Оздоев не забил ни одного пенальти Дзюбе на тренировке

0 0

Болельщики негодуют.

На официальном сайте "Зенита" появилось видео, где пенальти исполняют полузащитник Магомед Оздоев и нападающий Артём Дзюба между собой. 

Из пяти попыток у Дзюбы были удачны четыре, а вот у Оздоева ни одной. Многие болельщики недоумевают подобной игрой Магомеда Оздоева и усомнились в его профессионализме, однако некоторые думают, что полузащитник просто поддался. 

А пока "Зенит" готовится ко второй части сезона на втором учебно-тренировочном сборе в Испании.

Ранее мы сообщали, 

Видео: YouTube / "Zenit Football Club"

Теги: артем дзюба, зенит, магомед оздоев
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии