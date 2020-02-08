Оздоев не забил ни одного пенальти Дзюбе на тренировке

Болельщики негодуют.

На официальном сайте "Зенита" появилось видео, где пенальти исполняют полузащитник Магомед Оздоев и нападающий Артём Дзюба между собой.

Из пяти попыток у Дзюбы были удачны четыре, а вот у Оздоева ни одной. Многие болельщики недоумевают подобной игрой Магомеда Оздоева и усомнились в его профессионализме, однако некоторые думают, что полузащитник просто поддался.

А пока "Зенит" готовится ко второй части сезона на втором учебно-тренировочном сборе в Испании.

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Видео: YouTube / "Zenit Football Club"