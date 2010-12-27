Ответка Дурову: Роскомнадзор предложил запустить оригами в поддержку быстрого интернета

Так Роскомнадзор протроллил Павла Дурова и его Telegram.

Роскомнадзор предложил запустить из своих окон бумажные мячики в поддержку быстрого интернета на аренах ЧМ-2018. Об этом гласит пост на официальной странице Роскомнадзора в Facebook.

Устойчивый и быстрый интернет на стадионе уже давно – предмет первой необходимости. Особенно, когда играет сборная России (чтобы делиться впечатлениями с друзьями, конечно). Да, на большинстве арен ЧМ-2018 (как показали наши последние замеры) связь отличная, но операторам еще есть куда стремиться! Сообщает Роскомнадзор

Также Роскомнадзор предлагает поучаствовать в акции всем тем, кто поддерживает высокое качество интернета на стадионах ЧМ-2018. Необходимо всего лишь запустить из окна бумажный мячик оригами ровно в 19.00 3 мая.

Также в обращении к пользователям прикрепили видео, в котором рассказывается, как правильно собрать бумажный мячик.

Через час после акции обязательно соберите все мячики, которые Вы найдете у Вашего дома. Добавляет Роскомнадзор

Напомним, что совсем недавно, 30 апреля, такую акцию проводил Павел Дуров. Он просил всех пользователей Telegram запустить из окон бумажные самолётики против блокировки мессенджера.

Справка:

С 16 апреля Роскомнадзор по решению суда блокирует мессенджер Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. Регулятор уже включил в черный список около 20 млн IP-адресов, связанных с крупными технологическими компаниями, однако Telegram по-прежнему продолжает работать.

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